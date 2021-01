Dakar, 11 jan (APS) – Le think thank Afrikajom center, en partenariat avec OSIWA, organise, mardi à 9h une table ronde virtuelle sur le thème : "La recrudescence de la migration après Covid 19 : comprendre la détresse de la jeunesse et y trouver une réponse appropriée’’, annonce un communiqué reçu à l’APS.



