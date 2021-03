Tambacounda, 22 mars (APS) – Au total, 32 000 habitants du département de Tambacounda (Est) ont tiré profit du projet dénommé Lucky Iron Fish, dont l’objectif est, entre autres, de lutter contre la malnutrition et l’anémie, a appris l’APS d’un de ses responsables.



Cette information émane du gestionnaire projet Mor Pène. Il présentait les résultats annuels de sa mise en œuvre dans le district de Tambacounda, en présence des Infirmiers chefs de poste des communes bénéficiaires.



‘’Pendant une année, nous avons déroulé la phase pilote du projet qui consistait à trouver un moyen simple et efficace de fortifier les repas préparés régulièrement avec du fer par l’utilisation de Lucky iron fish’’, a expliqué M. Péne.



Le projet est mis en œuvre pendant une année dans les communes de Missirah, Dialacoto, Sinthiou Malem et Koussanar par l’ONG américaine d’appui au développement ‘’ Catholic relief services’’ (CRS), a-t-il rappelé.



Il a insisté sur le fait que le projet visait à améliorer l’état nutritionnel et sanitaire des populations en promouvant des initiatives communautaires visant à prévenir et gérer les cas de malnutrition.



‘’Nous avons amélioré le régime alimentaire de 4.000 ménages et installé 1.500 périmètres maraichers destinés à l’auto-consommation d’une partie de la production agricole’’, a fait valoir le gestionnaire du projet.



Il a également assuré que 500 ménages cibles avaient chacun reçu deux petits ruminants pour la création de revenus.



M. Pène a précisé que l’objectif était également d’améliorer l’état nutritionnel et sanitaire des mères enceintes et allaitantes et des enfants à bas âges en promouvant les initiatives communautaires tels que l’élevage et le maraîchage.





