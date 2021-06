Tambacounda, 11 juin (APS) - Une session de formation sur le renforcement de l’autonomie économique des femmes s’est ouverte, vendredi, à Tambacounda (est), avec la participation de groupes venus des quatre départements de la région.

Cette session organisée par l’Usaid Gold et l’Association rurale de lutte contre le Sida (ARLS), une organisation de femmes intervenant dans les régions de Thiès et Diourbel, a pour objectif de consolider leur leadership politique en vue de favoriser leur accès aux organes de décision et à des postes clés.

"Nous avons regroupé ces femmes pour partager avec elles les bonnes pratiques et de savoir-faire pouvant favoriser l’autonomisation ou l’accès aux organes de décision", a indiqué le responsable genre à l’Usaid, Aminata Ndiaye.

Selon elle, pour atteindre et maintenir les objectifs de développement à long terme, il est important de travailler avec les communautés et les organisations locales.

"La promotion et l’autonomisation des femmes sont des objectifs de développement que partagent l’USAID et le Sénégal. Donc, nous allons accompagner les femmes à développer et réussir leurs projets et leur combat", a-t-elle dit.

L’adjointe au maire de Tambacounda, Ba Oumou Diallo, a souligné les efforts qui restent à accomplir pour réduire les nombreux obstacles liés à l’égalité sociale et culturelle des femmes rurales.

"Il nous faut générer des revenus en mettant en place des activités génératrices de revenus pour gagner la liberté économique", a-t-elle dit, invitant les femmes à s’armer de courage et de bonnes idées pour intégrer les instances de décision.