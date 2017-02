Tambacounda, 16 fév (APS) - La mise en œuvre du lotissement de certains quartiers périphériques, en proie à des litiges fonciers, s’est taillé une bonne place ce jeudi dans les débats d’orientation du conseil municipal de Tambacounda, a constaté l’APS.



Plusieurs conseillers ont insisté sur la question foncière, interpellant le maire pour qu’il s’y attaque avec l’équipe municipale.



Le conseiller Djiby Lambal s’est interrogé sur la situation actuelle qui traduit un évitement du lotissement des quartiers périphériques où les zones habitées et non encore loties, sont laissées en l’état, alors que celles qui ne sont pas habitées, ont fait l’objet de lotissement.



Il a cité entre autres les cas de Saré Guiléle et Abattoirs complémentaire.



‘’Il y a trop de problèmes fonciers ; il faut qu’on trouve là où se situe le blocage’’, a pour sa part, lancé Samba Kanté, soulignant la nécessité pour le conseil municipal de ‘’prendre (son) courage à deux mains’’ pour faire face à la question foncière dans la commune.



Le cas échéant, il aura ‘’failli (à) sa mission’’, a-t-il estimé.



Indiquant être souvent interpellé sur cette préoccupation majeure, le conseiller Dembo Mané, a martelé, sous les applaudissements nourris de ses collègues, au cri de ‘’lotissement ! lotissement’’ : ‘’On ne peut pas fermer les yeux sur ce problème qui est là’’.



Cissao Mané, a quant à lui, attiré l’attention sur l’importance de veiller à viabiliser les parcelles qui seront issues de ces lotissements à venir.



‘’Si vous ne mettez pas de l’eau et de l’électricité personne ne va y habiter’’, a-t-il dit, ajoutant qu’en ‘’lotissant juste pour lotir, on crée des problèmes’’ sans que les terrains ne soient occupés.



La question a été abordée par le conseiller Lamarana Bâ, commentant le rapport introductif.



Il a souligné la nécessité d’un aménagement du territoire pour résoudre certains litiges et donner des parcelles à usage d’habitation aux citoyens qui en demandent.



M. Ba a noté que ‘’le bureau municipal a estimé qu’avant la fin de l’année, au moins les listes pour le lotissement de Saré Guilèle seront publiées’’.



A la suite de cela, ‘’des lotissements complémentaires suivront pour gérer les cas litigieux’’.



Interpellé sur le sujet l’année dernière, lors d’une session du conseil, le maire Mame Balla Lô avait relevé qu’en raison de la délicatesse du problème, il ferait l’objet d’une étude minutieuse, avant toute mesure.



Le bitumage de certains tronçons de la ville, la construction de deux cases des tout-petits de Diallobougou et Kothiarinding, d’un bâtiment pour l’état-civil, l clôture du cimetière de Dayibatou ont été évoqués lors de la réunion.



Dans le plan d’organisation de l’institution municipale, il est prévu un plan de développement de la commune (PDC), l’élaboration d’un manuel de procédure.



En matière d’éclairage public, il a été suggéré après les efforts fournis notamment sur les grandes artères, de s’introduire dans les quartiers.



A ce propos, la conseillère Maguette Mbow Lô a préconisé de mettre l’accent sur le solaire, qui dans une ville comme Tamba, doit devenir ‘’la règle’’, le courant électrique, ‘’l’exception’’.



Mme Lô a aussi attiré l’attention sur la nécessité de travailler à la recherche de moyens, à travers surtout le recouvrement et à ne pas se focaliser uniquement sur les dépenses en vue.