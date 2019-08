Thiès, 26 août (APS) - Le Médiateur de la République a résolu plus de 40 dossiers de médiation sur la centaine de requêtes venant de la région de Thiès qui lui ont été soumises depuis le début de l’année, et qui sont surtout d’ordre foncier et salarial, a révélé lundi le responsable de ladite institution.

Me Alioune Badara Cissé a, lors d’un CRD à la Gouvernance de Thiès, indiqué qu’une ‘’centaine de requêtes’’ venant de Thiès ont été soumises, cette année à l’institution qu’il dirige.

Cette rencontre s’inscrit dans une tournée nationale que le Médiateur a entamée depuis plus d’un an.

‘’Les dossiers venant de Thiès sont au nombre de 100, sur lesquels, nous avons résolu plus de 40’’, a dit en wolof Me Alioune Badara Cissé.

‘’La plupart des requêtes sont d’essence foncière ou des réclamations de nature salariale ou de pension’’, a-t-il détaillé.

Thiès abrite des industries minières qui, ‘’pendant longtemps n’ont pas été à jour par rapport à leurs anciens employés’’, a-t-il relevé, ajoutant que le Médiateur ‘’a été très actif’’ dans ce qu’il appelle la ‘’phase de régularisation et de rattrapage’’.

Les litiges fonciers ne concernent ‘’pas trop’’ le département de Thiès, mais davantage le ‘’grand département de Mbour’’, touché à l’image du reste du pays, par la ‘’frénésie autour de la terre’’, a souligné le Médiateur.

Le département de Mbour et son espace maritime et au-delà jusqu’à Pointe Sarrène, regorgent de conflits fonciers, a-t-il relevé, notant que ces litiges sont liés en général par le ‘’conflit permanent entre le droit foncier ancien et le nouveau droit’’.

L’utilisation des titres de propriété anciens que la loi ne reconnaît plus, ‘’crée des drames dans les familles’’, souligne Alioune Badara Cissé.

Les titulaires de ces titres vendent des terres, lesquelles ventes sont par la suite contestées par d’autres, qui ont eu le temps de régulariser.

‘’C’est des arrestations, des emprisonnements, pour quelqu’un qui ne pense pas avoir violé la loi", a-t-il poursuivi, "parce que l’espace foncier qu’il vient de céder à titre onéreux aurait appartenu à ses arrière grands-pères’’.

Il s’agit d’espaces qui ont vu naître leurs parents et où eux-mêmes ont vu leurs parents cultiver la terre, a-t-il poursuivi, non sans souligner : ‘’c’est très compliqué’’.

‘’Nous nous y attelons’’, a toutefois rassuré le Médiateur, notant que ‘’les réclamations foncières ont la vie dure’’ et ‘’ne se règlent pas d’un seul coup de fil’’.

Certaines affaires foncières demandent plus d’une année pour trouver une solution. D’où la difficulté à dresser des statistiques annuelles.

‘’Il faut beaucoup de suivi, beaucoup de ténacité, de perspicacité, parce que souvent les réticences administratives ne sont pas seulement dressées contre les populations mais aussi contre nous (Médiateur)’’, a dit Me Cissé.

Il dit avoir noté un changement dans l’attitude de l’administration vis-à-vis du Médiateur, à qui elle donne ‘’beaucoup d’égard’’, grâce à la considération que le chef de l’Etat accorde à cette institution.

Au plan national, le Médiateur évoque un taux de résolution de ‘’près de 40 à 45%’’.

La Médiature traite annuellement 500 dossiers, compte non tenu des consultations téléphoniques, l’auto-saisine, ou des audiences, qui, si elles étaient comptabilisées, ‘’tireraient vers un chiffre pharamineux’’, avait relevé en 2017, le Médiateur Alioune Badara Cissé.

Compétente pour tout litige entre un administré et l’administration, dans tout différend entre un administré et une société publique ou un service qui exerce une mission de service public, la Médiature de la République ‘’glisse de plus en plus vers la protection des droits et libertés des citoyens, avec les nouveaux droits’’, avait ajouté son responsable.

Ces nouveaux droits des citoyens, consacrés par la nouvelle constitution sont liés au travail, à l’environnement, au logement, à l’éducation, à la santé, aux libertés, au renouvellement des instances qui les dirigent, ou encore au partage des ressources tirées du sous-sol, avait-il encore détaillé.

La saisie du Médiateur de la République est ‘’libre, facile, gratuite’’. Elle peut se faire ‘’par coup de fil, simple feuille, e-mail, ou par la présence du requérant dans les bureaux de la Médiature, relève Alioune Badara Cissé. Le Médiateur a des correspondants dans les régions.