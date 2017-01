Thiès, 15 jan (APS) - Le ministre-conseiller à la présidence de la République, Abdou Mboup, a annoncé, dimanche à Thiès, la mise en place, à l’initiative du chef de l’Etat, Macky Sall, d’un projet dénommé "car natangué’’.

Il s’agit de mettre à la disposition des chauffeurs et transporteurs du Sénégal, 1000 véhicules de transport, afin d’atteindre l’objectif : ‘’un chauffeur, un véhicule’’, a-t-il précisé.

M. Mboup s’exprimait lors d’une assemblée générale portant sur la mise place de l’Union des chauffeurs et transporteurs de la région de Thiès, en présence des acteurs des départements de Thiès, Tivaouane et Mbour.

Il a rappelé que l’Etat a entamé un vaste programme d’amélioration et de modernisation du transport au Sénégal, afin d’assurer plus de sécurité aux usagers, aux chauffeurs et transporteurs, mais également de meilleures conditions de travail.

Il a souligné que le secteur des transports occupe une place importante dans le Plan Sénégal émergent (PSE), le référentiel des politiques publiques, tout en jouant un rôle important dans la compétitivité et la croissance au Sénégal.

Il a signalé que le programme du chef de l’Etat a permis de réaliser 1295 kilomètres de route, 12 ponts et 36 kilomètres d’autoroutes au Sénégal. Il ajoute qu’une mutuelle de santé a été créée pour prendre en charge les problèmes de santé des chauffeurs, des transporteurs et de leurs familles.

Le président des chauffeurs et transporteurs de la région de Thiès, Mamadou Guèye, s’est réjoui de l’unité des acteurs du transport dans le cadre de la mise en place de cette union qui devra, à l’arrivée, régler définitivement et de manière concertée les problèmes du secteur.

Il a remercié le chef de l’Etat, Macky Sall, d’avoir pris des mesures et posé des actes pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs et des transporteurs du Sénégal, depuis son accession à la tête du pays.