Thiès, 31 jan (APS) - Food Crisis, un projet d’intervention d’urgence contre l’insécurité alimentaire dans la région de Thiès (ouest), a été officiellement lancé vendredi dans la Capitale du Rail, a constaté l’APS.

C’est un projet d’intervention d’urgence qui sera mis en œuvre dans les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane, afin de ‘’contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et de la prévalence de la malnutrition’’, a dit sa coordinatrice Adja Anna Diop, à l’issue de la cérémonie de lancement à la gouvernance de Thiès.

La rencontre présidée par Ngoné Cissé, adjointe du gouverneur en chargée du développement, a enregistré la présence des services déconcentrés et de représentants de l’administration territoriale, entre autres.

Après une cartographie des zones touchées par le retard pluviométrique, qui a impacté les récoltes, des recensements suivront pour identifier les ménages vulnérables, a expliqué la responsable du projet.

Food Crisis procédera à un dépistage actif de la malnutrition et distribuera des suppléments en farines enrichies aux enfants âgés de 6 à 59 mois, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes des ménages éligibles.

Le projet doté d’un budget de 1, 2 milliard de francs CFA transfèrera aux familles bénéficiaires des cash d’un montant de 40.000 francs par mois, pendant la durée du projet, qui a démarré en début janvier et qui devra se poursuivre jusqu’en fin juin.

En l’absence de réponse immédiate, les ménages vulnérables peuvent recourir à des ’’stratégies d’adaptation négatives’’, qui peuvent se traduire par le retrait de leurs enfants de l’école, ou la vente de leurs moyens de production agricole, explique la coordinatrice de Food Crisis.

La mise en œuvre du projet est confiée à un consortium de six ONG qui collaboreront avec l’administration territoriale, les collectivités territoriales. Il s’agit de Plan International, World Vision, Oxfam, Christian Relief Services, Save the Children et Action contre la faim.

Food Crisis est ‘’en train d’harmoniser’’ ses interventions avec la Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM), en charge du Programme de renforcement de la nutrition (PRN), pour ‘’éviter les doublons’’, en offrant les mêmes services à la même cible, selon Anna Diop.