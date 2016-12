Thiès, 26 dec (APS) - Le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla a remis, lundi, des vêtements, ballons, chaussures et sucettes à des talibés pensionnaires de différents daaras et à des enfants déshérités, a constaté l’APS.

L’édile de Thiès a, à cette ocasion, remis une subvention de 10 millions de francs CFA aux étudiants Thièssois inscrits dans les cinq universités du Sénégal en soutien à leurs études.

"Les enfants déshérités et autres talibés ont également besoins d’attention et d’assistance pour sentir la joie de vivre dans la dignité", a dit Talla Sylla, soulignant que "des milliers d’enfants souffrent alors qu’ils n’ont besoin que du minimum pour s’épanouir".

Réitérant son engagement de soutenir les élèves et étudiants de Thiès, le maire les a invités à cultiver l’action citoyenne et le devoir d’engagement civique et d’être "au service exclusif" de leur terroir et leur nation.

Pour sa part, le coordonnateur des étudiants Thièsssois, Ousseynou Faye a magnifié le geste du maire de la ville qui a porté la subvention de 3 à 10 millions de francs CFA.





BD/PON