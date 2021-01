Diourbel, 12 jan (APS) – Au total, 1.567 individus ont été déférés aux parquets de Diourbel et de Mbacké à partir du commissariat spécial de Touba pour diverses infractions au cours de l’année écoulée, a appris l’APS de source policière.



Le traitement de différents dossiers a permis à la police de conduire aux parquets de Diourbel et de Mbacké 1.567 individus pour diverses infractions, rapporte un document consacré au bilan des activités de la police en 2020.



Ces individus ont été notamment déférés pour des infractions portant entre autres sur la détention ou le trafic de chanvre indien, vol avec violence et association de malfaiteurs, escroquerie, abus de confiance, viol et pédophilie, précise-t-on de même source.



Le rapport parvenu à l’APS a dans le même temps fait état de la saisie de 39, 75 kilos de chanvre indien, en plus de 1.380 cornets et 71 joints de cette drogue.



S’agissant des infractions routières, 35.258 documents ont été contrôlés. 1.091 véhicules et 1.384 motos ont été immobilisés au cours de l’année 2020, alors que 1003 accidents de la circulation ont été constatés par la police, dont 374 corporels, 26 mortels et 603 ayant abouti à des dégâts matériels.



Le document relève également que plus de 39 millions de francs au titre d’amendes forfaitaires ont été recouvrés et reversés au trésor public durant l’année 2020.



