Diourbel, 22 sept (APS) – Trois individus ont été arrêtés par l’unité de Mbacké de la Brigade régionale pour la répression du trafic illicite des stupéfiants pour association de malfaiteurs et détention de 750 grammes de chanvre indien, a appris l’APS mardi de source policière



"Ils ont été arrêtés vendredi 18 septembre aux quartiers de Mbeubarel (Touba) et Santh Ya (Mbacké) pour association de malfaiteurs et détention de cannabis aux fins de trafic portant sur 750) grammes", assure la Police dans un communiqué.



Selon la même source, les suspects ont été interpellés "suite à l’exploitation d’une information relative à un réseau de trafic de cannabis plus précisément au marché de +Santh Ya+ (...)".



L’un des suspects "profite de la cohue qu’offre ce grand rassemblement pour honorer les commandes de ses clients", renseigne-t-elle, ajoutant qu’il "se fait assister par des hommes de main, chauffeurs de motos jakarta".



La drogue, la somme d’argent, la moto et les téléphones portable sont consignés provisoirement aux fins de mise sous scellés, fait savoir le communiqué.



Le Procureur de la République est avisé sur la situation et une enquête est ouverte, signale la Brigade régionale de Diourbel pour la Répression du trafic illicite des stupéfiants.