Dakar, 18 août (APS) - Les agences spatiales des pays des BRICS ont signé un accord sur la coopération en matière de partage de données des satellites de télédétection, annonce l’Agence Chine nouvelle, citant l’administration spatiale nationale chinoise.



Les dirigeants des agences spatiales du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud "ont partagé les activités mises à jour, et ont signé l’Accord sur la coopération sur la constellation de satellites de télédétection des BRICS via une réunion vidéo", rapporte Chine nouvelle.



Elle précise que cet accord permet aux agences spatiales des BRICS de construire ensemble une "constellation virtuelle de satellites de télédétection", qui fonctionne comme un mécanisme de partage des données.

Ce mécanisme de partage des données de télédétection aidera de même les agences spatiales concernées à relever "des défis communs" tels que le changement climatique, les catastrophes et la protection de l’environnement.

La constellation est composée de satellites existants fournis par les agences spatiales des BRICS, lesquels satellites comprennent le CBERS-4, développé conjointement par le Brésil et la Chine, le type Kanopus-V de la Russie, le Resourcesat-2 et 2A de l’Inde, ainsi que le Gaofen-6 et le Ziyuan III 02 de la Chine.

Les agences spatiales des BRICS comprennent l’Agence spatiale du Brésil, la société spatiale d’Etat russe Roscosmos, l’Organisation de recherche spatiale de l’Inde, l’Administration spatiale nationale de la Chine et l’Agence spatiale nationale de l’Afrique du Sud.