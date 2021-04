Dakar, 24 avr (APS) – L’ancien gouverneur de Dakar, Mamadou Sall, a exhorté les jeunes diplômés à adopter un comportement basé sur l’éthique tout en ayant des ambitions permettant de relever les nouveaux défis du continent africain.



‘’La formation ne suffit pas. Il faut avoir des ambitions pour valoriser ce diplôme et pour cela il faut que vous ayez un comportement nouveau par rapport aux défis auxquels les pays africains sont confrontés. Je vous exhorte à avoir un comportement éthique’’, a-t-il notamment déclaré.



L’ancien gouverneur de Dakar (2007-2009) a été choisi avec Mamadou Seyba Traoré metteur en scène et écrivain pour parrainer, samedi, la cérémonie de remise de certificat à deux promotions de 40 récipiendaires formés à l’Institut Thales Afrique.



’’Nous avons perdu des valeurs que vous avez la charge de restaurer. Vous devez vous comporter en véritables agents de l’administration. Les gens de notre génération n’avaient pour vocation que de servir’’, a-t-il insisté.

M. Sall, administrateur civil à la retraite, a déploré l’état de l’administration qui dit-il, ‘’a perdu ses valeurs’’.



‘’De plus en plus, on constate un manque d’éthique, et les gens se comportent comme ils veulent, c’est très négatif’’, a regretté l’ancien gouverneur de la région de Kaolack (2005-2007).

Il a cité le défunt chef du protocole de la présidence de la République, le juge Kéba Mbaye et le commissaires divisionnaire, Kémo Sané, tous décédés, comme des références pour les jeunes.



‘’Thales Afrique’’ est un institut privé de recherches, d’études politique et stratégies. Il délivre des formations en protocole et diplomatie, intelligence économique, observation des élections, communication de crise, entre autres.



