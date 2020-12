Dakar, 2 déc (APS) - La Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) a reçu de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), un don de matériel informatique d’une valeur de 72 millions de francs CFA, un équipement qui devrait contribuer à "renforcer la chaîne d’approvisionnement et améliorer la disponibilité de produits de santé", apprend-on de la partie américaine.



Selon un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis à Dakar, ce matériel "comprend 77 ordinateurs de bureau avec leurs licences de logiciels correspondantes".

"Il sera utilisé pour améliorer le Système Informatisé de Gestion de Laboratoire (SIGL) du Sénégal", lequel "permettra de rationaliser les systèmes d’inventaire et de gestion des données logistiques", explique le communiqué.

Il ajoute que ce système informatisé "permettra ainsi d’interconnecter les 77 districts sanitaires que compte le pays, 11 pharmacies régionales d’approvisionnement et la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA)".

La même source signale que les difficultés rencontrées au niveau de la chaîne d’approvisionnement "constituent un défi majeur pour la réalisation des objectifs stratégiques de santé du Sénégal".

"Ce nouveau réseau informatique, mis en place avec le soutien de l’USAID, permettra d’avoir une meilleure visibilité des données logistiques et ainsi améliorer la prise de décision et la gestion des stocks de médicaments à tous les niveaux du système de santé", indique-t-on de même source.

L’objectif visé consiste également à arriver à "une distribution rationnelle des médicaments sur l’ensemble du territoire sénégalais en combinant des technologies, ressources matérielles et systèmes interconnectés pour faciliter les activités de collecte et d’analyse de données, tout en permettant une prise de décision fondée sur des données probantes".

Le communiqué rappelle que l’USAID a par ailleurs apporté au ministère de la Santé et de l’Action Sociale "un appui financier et technique visant à améliorer ses prestations de services et à mettre à sa disposition des médicaments et autres produits de qualité, pour une meilleure santé et un bien-être des populations sénégalaises".