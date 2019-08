Dakar, 21 août (APS) - Le coordonnateur du programme Sunu Élection Valdiodio Ndiaye a invité mercredi les autorités étatiques à adopter le bulletin unique dans le système électoral sénégalais.



’’Je pense que le Sénégal doit introduire le bulletin unique dans le vote. Non seulement il va sécuriser et garantir le vote des citoyens mais encore il va permettre à l’État de rationnaliser les coûts. C’est une option stratégique et nous recommandons à l’Etat de l’appliquer’’, a-t-il dit.



Il s’exprimait à l’issue de la cérémonie de présentation d’un recueil de contributions citoyennes axé sur différents points : le parrainage électoral, le bulletin unique, le mode d’élection des exécutifs territoriaux, la modernisation du système partisan et la gestion électorale.



Etaient présents à cette cérémonie, le Pr Amsatou Sow Sidibé, l’ancien président du groupe parlementaire libéral, Doudou Wade, la députée libérale Woré Sarr, entre autres personnalités.



Concernant l’organisation de manière générale des élections au Sénégal, l’expert électoral Ndiaga Sylla a proposé ’’la mise en place d’une délégation générale qui participera à la supervision et au contrôle des élections’’.



Selon lui, cette délégation devra être constituée d’"un président et d’un vice-président élus pour un mandat de 7 ans renouvelable’’.



En ce qui concerne la floraison des partis politiques au Sénégal, l’expert a également proposé ’’un système de rationalisation’’, consistant à ’’réduire le nombre de partis’’.



L’enseignant-chercheur en Droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Ngouda Mboup, a quant à lui salué ’’l’idée de l’instauration du parrainage lors de la présidentielle de février, ce qui, selon lui, ’’a participé à la rationalisation des partis tout en crédibilisant l’élection’’.



Au cours de cette cérémonie, le Directeur exécutif de l’ONG 3D (Démocratie- Droits Humains- Développement), Moundiaye Cissé, a estimé que les maires et les présidents des conseils départementaux ’’doivent être élus au suffrage universel direct’’.