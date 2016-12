Kaolack, 24 dec (APS) - La carte d’identité biométrique à puce CEDEAO peut être délivrée sur production d’un extrait de naissance datant d’au moins un an et d’un certificat de résidence a indiqué, vendredi, le préfet du département de Kaolack, Fodé Fall.





’’Cette mesure est devenue possible grâce à un décret présidentiel

modifiant l’article 3 du décret 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO’’, a expliqué M. Fall.



Il s’exprimait à l’issue d’une réunion avec des membres du comité électoral départemental sur le déroulement des opérations d’établissement de la carte nationale d’identité biométrique et l’inscription sur les listes électorales.



En effet, a-t-il expliqué, l’article 3 du décret précité stipule que "la dite carte est délivrée uniquement sur production de l’ancienne carte d’identité numérisée ou de la carte d’électeur".







Selon Fodé Fall, désormais, avec ce décret présidentiel, "à défaut de produire l’ancienne carte nationale d’identité numérisée accompagnée de la photocopie ou la carte d’électeur numérisée accompagnée de la photocopie, on peut présenter un extrait de naissance datant d’au moins un an accompagné d’un certificat de résidence".







Le préfet a expliqué qu’avant ce décret présidentiel beaucoup de citoyens figurant sur les listes électorales ou désirant se faire inscrire pour la première fois ont été renvoyés devant les commissions du fait qu’ils n’étaient pas à mesure de produire leur ancienne carte d’identité numérisée ou leur carte d’électeur pour avoir la carte biométrique CEDEAO.



Selon lui, "c’est une grosse difficulté pour beaucoup de personnes qui avaient perdu leur ancienne carte d’identité numérisée ou leur carte d’électeur qui a finalement trouvé une solution".







"Cette solution, a-t-il précisé, émane d’un consensus entre le pouvoir et l’opposition intervenu le 1er décembre 2016".