Dakar, 25 juin (APS) - Le directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ciré Lô, a réitéré vendredi à Dakar la volonté du gouvernement de baliser la voie pour de nouvelles avancées dans le domaine de l’autonomisation économique de la femme.



"Nous allons écouter nos partenaires qui vont nous donner un certain nombre d’enseignements" tirés de leurs recherches, a-t-il indiqué à l’ouverture d’un forum national sur les droits fonciers des femmes au Sénégal dont il présidait les travaux.



"Nous allons construire ensemble les chemins de l’avenir", et la ministre Ndèye Saly Diop "vous marque déjà tout son intérêt pour porter cela auprès du président de la République pour que nous puissions faire de nouvelles avancées compte tenu de ses engagements politiques", a dit M. Lô.



Ce forum national, organisé par l’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR et ses partenaires, portait sur le thème : "Des évidences à l’action : stratégies et outils pour une gouvernance foncière inclusive et un accès sécurisé des femmes à la terre au Sénégal".