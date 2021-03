Dakar, 22 mars (APS) - La Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’ambassade de Turquie à Dakar organisent un panel sur la Grande Guerre, mercredi prochain, à partir de 09 heures, à l’amphithéâtre du centre de conférences de l’UCAD II, annonce un communiqué.

Le premier thème, qui porte sur la victoire de Canakkale (1914-1915) sera introduit par le colonel Levent Sbahattan Guldagui, attaché militaire auprès de l’ambassade de Turquie.

L’ambassadeur de la Turquie au Sénégal, en Guinée Bissau et au Cap Vert , Pr Ahmet Kavas, se livrera lui à l’analyse des ‘’conséquences de la Grande Guerre, la guerre d’indépendance de la Turquie (1919-1923).

Momar Ndao, professeur d’histoire moderne et contemporaine, directeur de l’Ecole doctorale sur l’Homme et la Société, planchera quant à lui sur ‘’Les tirailleurs sénégalais dans la bataille de Canakkale et les conséquences sociopolitiques dans la colonie du Sénégal’’.