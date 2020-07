Dakar, 29 juil (APS) – Dakar, 29 juil (APS) – Un projet de décret relatif à l’emploi des personnes handicapées est en cours d’élaboration sous la supervision du ministère de la Fonction publique, a annoncé, mercredi, le directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées (DPPPH), Mamadou Lamine Faty.

"D’ailleurs, je tiens à souligner qu’un projet de décret relatif à l’emploi des personnes handicapées est en cours d’élaboration sous la supervision du ministère de la Fonction publique", a-t-il déclaré.

Mamadou Lamine Faty s’exprimait ainsi à l’occasion de l’atelier relatif à la clôture du projet emploi et handicap (2017-2020), initié par l’ONG Humanité et Inclusion (HI), nouveau nom de Handicap International.

Le principal objectif de cet atelier est de saluer l’engagement des entreprises dans le recrutement des personnes handicapées, et également de partager les résultats finaux de ce projet, selon M. Faty.

"Cet important atelier (…) intervient dans un contexte national marqué par l’accélération des mécanismes de la loi d’orientation sociale 2010-15 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées dont l’évaluation rétrospective a fait l’objet du conseil interministériel du 13 février 2020", a-t-il souligné.

La loi en question est le cadre de référence des politiques publiques nationales relatives au handicap. Elle comprend 50 dispositions et 14 mécanismes de gestion du handicap, dont celui relatif à l’emploi visé dans la série des articles 25 à 30.

Les articles précités, a-t-il dit, "développent une kyrielle de mesures inclusives ciblant les secteur public et privé pour une promotion effective de l’emploi des personnes handicapées".

Mamadou Lamine Faty a en outre mis en exergue "quelques résultats phares relatifs aux stratégies d’inclusion du handicap, réalisés récemment au Sénégal, citant notamment, la mise en œuvre d’un plan d’action national sur le handicap 2017-2021" auquel l’ONG HI est partie prenante.

Il a dans le même registre ajouté "la production de 58692 cartes d’égalité des chances donnant accès à divers services dont l’emploi, le recrutement de jeunes handicapées dans le secteur public (ADIE, Dakar Dem Dikk et dans les ministères et agences), le financement de 910 projets économiques individuels et collectifs, ainsi que l’octroi de 651 bourses de formation professionnelle aux jeunes handicapés de 2012 à 2019 dans le cadre du PNRBC.

Tout en saluant toutes ces performances très encourageantes réalisées par l’Etat, le responsable du site nord et directeur par intérim du programme régional de l’ONG HI est également d’avis que "beaucoup de choses restent encore à faire".

"Heureusement que dans ce challenge, nous avons des partenaires très engagés, qu’ils soient du monde de l’entreprise, de la société civile et des structures étatiques, qui se sont mobilisés pour ensemble relever le défi de l’accès à un emploi décent et durable pour les personnes handicapées", s’est-il félicité.