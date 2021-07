Dakar, 1er juil (APS) - Les modèles alimentaires en œuvre sur le continent africain induisent "des coûts élevés" en matière de santé et d’environnement qui ajouteraient 35 centimes à chaque dollar américain dépensé en nourriture en Afrique Subsaharienne, soutient un nouveau rapport.



Cette étude publiée mercredi par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) et la Commission de l’Union africaine (CUA), recommande que les systèmes agroalimentaires africains soient "transformés pour rendre les régimes alimentaires sains plus abordables pour les Africains".

Elle "indique également que les modèles actuels de consommation alimentaire en Afrique imposent des coûts élevés en matière de santé et d’environnement, qui ne sont pas reflétés dans les prix des aliments".

"La prise en compte de ces coûts ajouterait USD 0,35 à chaque dollar dépensé en nourriture en Afrique subsaharienne", selon les auteurs de ce rapport intitulé "Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique".

"Rééquilibrer les régimes alimentaires pour y inclure davantage d’aliments d’origine végétale permettrait de réduire le coût des régimes alimentaires et de diminuer les coûts sanitaires et environnementaux", écrivent-ils.

"Par rapport aux régimes alimentaires moyens actuels, les régimes à base de plantes réduiraient le coût total des régimes alimentaires, y compris les coûts sanitaires et environnementaux, de 11 à 21 pour cent dans les pays à faible revenu", notent ces experts.