Diourbel, 13 juin (APS) - Le secrétaire général de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Diourbel, El Hadji Moussa Sène, a proposé un recensement exhaustif devant déboucher sur l’identification de tous les daaras (écoles coraniques) du pays.



‘’Nous sommes dans la formalisation avec le recensement des daaras qui posent problème dans le département de Diourbel, on dénombre entre 118 et 119 daaras et il y a d’autres daaras que nous ne connaissons pas parce qu’ils sont éparpillés’’, a-t-il dit.



L’inspecteur de l’éducation coanimait un panel autour du thème : ‘’l’éducation comme solution contre le travail des enfants, diagnostic politique national et les interventions communautaires de base’’.



Cette activité à l’initiative de l’Ong Ndeyi Jirim entre dans le cadre de la célébration de la journée de lutte contre le travail des enfants.



‘’Nous allons faire la localisation parce que c’est la meilleure manière de convoquer les daaras et on va demander aux chefs de quartier ou chef de village de recenser le nombre de daaras parce qu’il faut que l’on identifie les daaras’’, a relevé l’instituteur.



El Hadji Moussa Sène est d’avis que les daaras doivent davantage s’organiser pour bénéficier de l’appui des pouvoirs publics.



Selon le spécialiste de l’éducation, la formalisation permettra d’attribuer un numéro d’immatriculation et des codes à toutes les écoles du Sénégal.



Le président du Collectif national des daaras modernes, Serigne Oumar Tandian a pour sa part salué les réformes que l’Etat apporte dans les écoles coraniques, en dépit des efforts à faire pour améliorer la situation.



‘’Nous saluons les efforts de l’Etat mais c’est insuffisant. Les enfants issus des daaras sont contraints de travailler. Le budget alloué par l’Etat au secteur des daaras n’est pas conséquent’’, a-t-il déploré.