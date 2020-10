Dakar, 27 oct (APS) - Un site de 3 hectares est prévu à Diamniadio (ouest) pour abriter les services de visite technique, d’immatriculation et de formation à la conduite automobile, a annoncé mardi le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm.

Ce site permettra de désencombrer les espaces abritant ces services à Dakar, a précisé M. Youm devant les députés réunis en séance plénière pour examiner le projet de loi numéro 31/2020 portant création du Fonds d’entretien routier autonome (FERA).

"L’étude du financement de ce projet est actuellement en cours", indique l’exposé des motifs du projet de loi élaboré en vue de la création du FERA.

M. Youm a dit "regretter" les embouteillages et les longues files d’usagers des véhicules de transport à Colobane et les autres quartiers abritant des gares routières.

Le FERA, créé en 2007 par le décret numéro 2007-1277 du 30 octobre 2007, "connaît après plus de douze ans de fonctionnement des limites structurelles et affiche des contre-performances qui justifient sa réforme et sa mutation institutionnelle".