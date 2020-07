Diourbel, 19 juil (APS) - La police a arrêté samedi un présumé trafiquant d’armes au quartier Madiyana de Touba, a appris l’APS de source policière.



L’arrestation de cet individu, qui a eu lieu dans la journée de samedi, a été rendue possible grâce à "l’exploitation d’une information’’, a indiqué la source policière.



Le présumé trafiquant a "été cueilli avec un important lot d’armes’’, a indiqué la même source, sans préciser la nature des armes saisies. Une enquête a été ouverte, et le mis en cause a été placé en garde à vue à Touba.



FD/ASG