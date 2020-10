Kaolack, 31 oct APS) - Une opération "zéro déchet" visant à débarrasser Kaolack de ses ordures ’’d’ici six mois’’, a été officiellement lancée samedi dans la capitale du Saloum, à l’initiative de l’association "Jeunesse Consciente", a constaté l’APS.



"Le nom de Kaolack a été toujours associé à la saleté. Nous voulons mettre fin à cette réalité en menant cette activité d’utilité publique", a dit le président de ladite association, Amadou Tidiane Sow, s’entretenant avec des journalistes lors de la cérémonie de lancement de cette initiative.

L’association ’’Jeunesse Consciente’’ a démarré son opération par le quartier Ndar Gou Ndaw, en attendant les autres quartiers de la ville dans les jours et semaines à venir.

Elle compte s’attaquer à la problématique des canaux à ciel ouvert dans la mesure des moyens dont elle dispose, tout en développement un volet sensibilisation des populations, selon son président.

L’association ’’Jeunesse Consciente’’ compte de cette manière amener les populations à adopter un comportement citoyen et ainsi mettre fin aux habitudes consistant à déposer les ordures dans les rues et non dans les poubelles ou zones indiquées à cet effet.

Selon Amadou Tidiane Sow, "les populations doivent respecter les recommandations du gouvernement par rapport aux sachets plastiques qui sont interdits’’, au risque de se voir appliquer la loi, a-t-il dit.

AMD/BK