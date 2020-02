Lambaye, 18 fév (APS) - L’Association ’’students for Sénégal’’ a construit un Centre polyvalent d’une valeur de 300 millions de francs cfa dans la commune de Lambaye (Bambey) pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, a constaté l’APS.



La structure entend aussi promouvoir les échanges culturels entre le Sénégal et les USA.

S’exprimant, lundi, lors de la cérémonie d’inauguration, le promoteur du projet, Amary Seck, professeur de Chimie aux USA, a indiqué qu’avec la construction de ce centre, les femmes pourront bénéficier de formation et exercer des activités génératrices de revenus.

’’Cela fait 10 ans que j’ai créé une organisation qui s’appelle students for Senegal pour améliorer les conditions de vie à Lambaye et aussi améliorer les projets qui sont liés à l’éducation de jeunes et à l’autonomisation des femmes’’, a t-il expliqué.

L’infrastructure comprend une bibliothèque, une salle multimédia, une salle pour enfants, une salle multi-fonctionnelle pour les femmes et un espace pour les activités culturelles.

’’Nous faisons des levées de fonds aux USA pour financer ce qui se passe ici (Lambaye). Nous avons besoin du soutien du gouvernement sénégalais notamment pour le financement de certains projets de formation’’, a dit M. Seck, ajoutant que son association ambitionne de répliquer ce projet dans les autres localités du pays.

’’Si on a le financement nécessaire, notre souhait est d’utiliser ce centre comme un prototype que l’on peut multiplier dans toutes les contrées du Sénégal si on a l’accompagnement de l’Etat et des organismes’’, a soutenu Amary Seck.