Dakar, 6 août (APS) – Le président de la République d’Algérie Abdelmadjid Tebboune a affrété un vol spécial pour permettre au Khalife général d’Ain Madhi (Algérie), ville d’origine de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, et d’autres dignitaires de la famille chérifienne d’Ain Madhi d’assister aux funérailles de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass à Médina Baye, a appris l’APS.

Selon le porte-parole de Médina Baye Cheikh Mahy Aliou Cissé le président algérien ’’a affrété un vol spécial pour permettre aux Moquadams d’Algérie notamment les Chérifs de la sainte cité d’Ain Madhi de venir assister aux obsèques de Médina Baye’’.

Le Khalife général de la confrérie Tidjani d’Ain-Madhi d’où est originaire Cheikh Ahmed Tidiane Chérif (wilaya de Laghouat), Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi, a affirmé que le décès du Khalife général de la Tariqa Tidjaniya de Médina Baye au Sénégal, Cheikh Ahmad Niass, est "une grande perte pour la confrérie Tidjanie à travers le monde", rapporte l’agence Algérie presse service (APS).

Le plus âgé des petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif a fait part de "l’immense douleur et l’affliction" avec lesquelles il a appris le décès de cette grande personnalité. Cheikh El-Arabi a rappelé que le défunt est le fils d’une autre éminente personnalité religieuse que fut El Hadji Ibrahima Abdoulaye Niass dit Baye Niass qui a contribué à la propagation de la bonne parole et à la diffusion de l’Islam.

Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi sera à la tête de la délégation algérienne attendue ce jeudi, jour d’inhumation du Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass à Médina Baye.

Selon toujours l’agence algérienne de presse, le président Abdelmadjid Tebboune, a adressé mardi un message de condoléances et de compassion à la famille de Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, le khalife général de Médina Baye (Sénégal), décédé dimanche.

"Le président de la République a mis en avant les contributions du défunt dans la diffusion de l’islam et des valeurs de tolérance et de modération, priant Allah, Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de prêter réconfort et patience à sa famille et ses proches", ajoute l’agence officielle, citant un communiqué de la présidence algérienne.