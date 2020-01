Dakar, 16 jan (APS) – Une enquête réalisée en 2019 sur la jeunesse sénégalaise face aux ‘’grands défis du futur’’ a démontré un certain optimisme et une foi en l’avenir de cette catégorie de la population, a appris l’APS jeudi à Dakar.



Les résultats de cette enquête ont notamment été évoqués en marge d’une journée de réflexion sur la jeunesse sénégalaise et les défis de l’avenir.



L’enquête a montré des résultats intéressants dans la mesure où elle a démontré que les jeunes sont beaucoup plus optimistes qu’on ne le croyait, a notamment commenté Cheikh Guèye, coordonnateur de la plateforme stratégique commune à Enda Tiers monde.



En évoquant la question de la jeunesse, ’’nous avons souvent nous ONG une vision assez noire, pessimiste en observant les jeunes braver la Méditerranée’’, a admis Guèye.



L’enquête a montré que les jeunes restent dans l’espoir d’un avenir meilleur et la plupart ont des réponses positives aux questions qui leurs sont posées sur leur futur avenir économique, social, éducatif, a-t-il signalé.



Il a placé parmi les plus grands enseignements de cette enquête la capacité des jeunes non-scolarisés à adopter des attitudes susceptibles de leur garantir un avenir meilleur.



’’Ils ont une force d’entrepreneur que les jeunes qui sont allés à l’école n’ont pas. Ils ont démontré cette capacité de résilience, bien qu’ils n’aient pas d’ambitions démesurées’’, a expliqué le membre de l’ONG Enda Tiers monde.



Il a qualifié de très important cet aspect, invitant à ce qu’ils soient davantage pris en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques.



’’Sur l’ensemble des domaines (économique, éducatif, culturel) sur lesquels ils ont été interrogés, les jeunes ont montré à chaque leur espoir dans les transformations en cours et à l’horizon 3030’’, a confirmé Thierry Hommell, directeur du Forum prospectif de l’Afrique de l’ouest.



FDS/AKS/OID