Dakar, 17 nov (APS) - La Sénégalaise Dr Halimatou Ba, professeure agrégée à l’Ecole de travail social de l’université de Saint-Boniface au Canada, a été choisie parmi le "Top 100 des femmes noires à suivre au Canada" (Top 100 Black women to watch in Canada), une distinction initiée par la plateforme "Canada international black women event" (CBWE) pour valoriser et magnifier les femmes noires.

La récompense a été remise à la lauréate, le 17 octobre dernier, lors d’un gala annuel célébrant la 4e édition de ce grand événement international, dont le but est "de célébrer les perles noires au Canada, les femmes noires à considérer", selon sa créatrice Rose Handy, une canadienne d’origine congolaise.

Les lauréates ont été distinguées pour leur travail, leur engagement social, leur leadership ou leur mérite et cela dans tous les domaines : entreprenariat, santé, éducation, justice, communication, politique, travailleuse autonome ou artiste, selon CBWE.

"Cette distinction représente beaucoup pour moi. Je me sens très valorisée, je me sens utile dans une société où ce n’est pas très évident pour les immigrants de sortir du lot, tellement les défis sont présents", a réagi la lauréate, mercredi, dans un entretien accordé à l’APS.

Dr Halimatou Ba souligne qu’au-delà de sa simple personne, "toute la communauté noire s’est sentie honorée", à travers la distinction qui lui a été décernée. "C’est un sentiment incroyable pour moi de savoir que mes efforts et mes réalisations sont remarqués", déclare-t-elle.

Elle estime que cette distinction vient à son heure, dans un contexte où "on parle trop de discrimination systémique contre les minorités visibles au Canada".



"On dénonce les injustices et les inégalités entre les Canadiens blancs et les +autres+ y compris les immigrants. Dans ce contexte, ce sont les femmes, surtout les noires qui en souffrent le plus souvent", fait-elle valoir.



Elle dit avoir été félicitée et encouragée par le maire de Winnipeg, ville où elle vit, dans une lettre qu’il lui a adressée.

"Au nom de la ville de Winnipeg, je tiens à transmettre nos plus chaleureuses félicitations à Dr Halimatou Ba pour avoir été nommée l’une des +100 femmes noires à surveiller au Canada", a écrit Brian Bowman, maire de Winnipeg.

Il se dit extrêmement "fier" que le Dr Ba soit reconnu dans cette entreprise prestigieuse, ajoutant qu’elle fait un travail révolutionnaire pour l’autonomisation des femmes francophones et des minorités culturelles à Winnipeg et Manitoba.



"En tant que professeur, chercheur respecté à l’université de Saint-Boniface, le Dr Ba fait un travail crucial pour nous aider à mieux comprendre les défis auxquels font face les immigrants francophones’’, explique le maire.

Selon l’édile, l’éclairage du travail de la lauréate "apporte des réponses à des questions liées aux besoins sociaux" de la communauté".



Il estime que "les opportunités de développement sont cruciales pour bâtir un meilleur Winnipeg pour les nouveaux arrivants et pour nous tous".

Docteur Halimatou Ba, née au sud du Sénégal, est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en travail social de l’Université Laval (Canada) et professeure agrégée à l’Ecole de travail social de l’Université de Saint Boniface.



Elle enseigne depuis 12 ans les matières fondamentales en travail social, contribuant ainsi à la formation des professionnels bilingues.

Ses recherches portent sur une variété de problèmes sur les populations francophones, particulièrement les femmes vivant dans les communautés francophones en situation minoritaire.

Ils mettent aussi l’accent sur l’établissement et l’intégration des immigrants francophones, la réussite professionnelle des immigrantes africaines et leur participation dans le développement.

Elle a co-dirigé un projet de recherche interdisciplinaire sur les facteurs de réussite des femmes immigrantes francophones dans les prairies, et collabore avec les organismes communautaires pour établir et renforcer leurs relations avec l’Université, à travers les stages, la recherche et l’implication.

Mère de deux enfants, Dr Halimatou Ba siège au conseil d’administration de "ChezRachel.Inc", un organisme communautaire qui lutte contre les violences faites aux femmes et aussi au conseil d’administration de l’Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba.