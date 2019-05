Diamniadio, 9 mai (APS) – Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Ka, a invité les éleveurs à agir dans la synergie et la complémentarité des actions avec l’Etat pour relever ensemble les défis de l’approvisionnement en mouton de Tabaski.

"Il faut permettre de manière durable à chaque Sénégalais et Sénégalaise de s’acquitter de son devoir religieux dans les meilleures conditions d’accessibilité et de qualité des moutons à des prix abordables", a-t-il dit, jeudi à Diamniadio, lors de la Réunion bilan de la tabaski 2018 et préparatoire de celle de 2019.

Devant les représentants d’organisations d’éleveurs, d’opérateurs de vente de moutons, de transporteurs, de consuméristes, Samba Ndiobène Kâ s’est engagé à "toujours privilégier la concertation pour réunir toutes les conditions d’une bonne organisation de la Tabaski".

Cette rencontre tenue dans la grande salle de l’auditorium de la sphère ministérielle de Diamniadio procède du souci constant de l’Etat de tout mettre en œuvre pour la réussite de cet événement religieux pour les musulmans qui constituent près de 95% de la population.

C’est pourquoi, dans une salle comble où les acteurs du secteur de l’élevage ont répondu à l’appel en grand nombre, le ministre a précisé que les succès enregistrés lors de l’édition précédente ainsi que les difficultés rencontrés tout le long du processus devront être examinés pour mieux préparer la Tabaski 2019.

Dans leurs interventions, les éleveurs ont fait état du manque de points de vente surtout à Dakar et Thiès, de l’approvisionnement en eau, de la sécurité, des toilettes et de l’état des foirails en général. Ils ont également souhaité une baisse du prix des aliments de bétail pour rendre le prix des moutons abordables pour les populations.

La rencontre qui se poursuit avec l’intervention de près d’une cinquantaine d’orateurs devrait aboutir à un "bilan exhaustif de l’édition 2018 pour en tirer les enseignements idoines et proposer des solutions susceptibles de résoudre les problèmes enregistrés".