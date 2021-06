Dakar, 2 juin (APS) - Une ‘’zone d’intelligence collective’’ destinée à accueillir de jeunes talents africains sera lancée au Cap-Vert à partir d’août prochain, pour contribuer à l’accélération de la transformation digitale, à travers la programmation numérique et les métiers du code, a-t-on appris des promoteurs du projet.

‘’A compter du mois d’août 2021, 300 jeunes talents du Cap-Vert et de 26 autres pays africains seront sélectionnés sur la base de leur mérite, de leurs compétences et de leur motivation’’, annoncent-ils dans un communiqué.

Les jeunes choisis ‘’suivront un cursus pédagogique (…) dans les domaines de la programmation numérique et des métiers du code’’.

Dans ce cadre, le gouvernement cap-verdien vient de signer avec la plateforme 01Talent un accord de coopération portant sur la création de cette ‘’première zone d’intelligence collective intitulée ‘Zone01 Cap-Vert’ et située à Praia, la capitale du [Cap-Vert]’’.

‘’Soutenue par le gouvernement du Cap-Vert, l’initiative ‘Zone01 Cap-Vert’ contribuera à l’accélération du processus de transformation digitale du pays et ouvrira ses portes dès le mois de juillet 2021, dans le nouveau Technopark de Praia, au centre du jeune et dynamique écosystème cap-verdien’’, indique le communiqué.

Les promoteurs du projet affirment que la ‘’‘Zone01 Cap-Vert’ fournira aux étudiants un langage technique, un état d’esprit créatif, un réseau, une intelligence collective, ainsi qu’une expérience précieuse pour répondre aux besoins futurs des entreprises’’.

‘’Après deux années et demie de formation dans un environnement inspirant, les talents formés seront employés et rémunérés par ‘Zone01 Cap-Vert’, en partenariat avec les entreprises leader des réseaux locaux et internationaux de 01 Talent’’, expliquent-ils.

‘’Les talents sélectionnés par 01 Talent seront sous contrat professionnel pour un minimum de trois ans, à l’issue desquels ils recevront un certificat professionnel RNCP européen de niveau 7, soit la plus haute certification professionnelle pour un ingénieur informatique en Europe, reconnue également à l’international’’, ajoutent les promoteurs du projet.

De cette manière, ‘’‘Zone01 au Cap-Vert’ servira de catalyseur et d’accélérateur d’opportunités pour la jeunesse locale, l’économie digitale cap-verdienne et africaine’’.