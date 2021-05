Dakar, 6 mai (APS) - Le journaliste sénégalais El Hadj Youga Ndiaye a été nommé conseiller spécial chargé du développement de l’Union des radiodiffusions islamiques (IBU, en anglais), l’une des quatre institutions spécialisées de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a-t-on appris de cette organisation intergouvernementale.



M. Ndiaye, actuellement conseiller à la direction de la radiotélévision sénégalaise (RTS), a été promu conseiller spécial chargé du développement de l’IBU, à l’issue des dernières réunions du conseil exécutif et de l’assemblée générale de cette institution, rapporte un communiqué transmis jeudi à l’APS.

Il a été nommé en tandem avec l’Egyptien Amr Mahmouth EL-LIISY, promu directeur général de l’Union des radiodiffusions islamiques, sous l’autorité du président du conseil exécutif de l’IBU, Majid Ben Abdallah Al Qasabi, ministre Saoudien du Commerce et de l’Information, selon le communiqué.

Majid Ben Abdallah Al Qasabi, intervenant au cours de ces rencontres de l’IBU tenues par visioconférence en avril dernier à Djeddah, a souligné le "besoin d’un plan de relance et de développement" des programmes de l’institution.



Le choix de nommer Amr Mahmouth EL-LIISY en tandem avec El Hadj Youga Ndiaye a été motivé selon lui par la volonté de "bénéficier des expériences des deux candidats", conformément à la proposition émise par la Palestine, note le communiqué.



Aussi le président du conseil exécutif de l’Union des radiodiffusions islamiques a-t-il ’’fixé un délai de 100 jours aux nouveau directeur général et au conseiller charge du développement de l’Union pour la finalisation du plan de développement de l’Union des radiodiffusions islamiques IBU".

Une proposition "saluée par tous les membres du conseil exécutif", Majid Ben Abdallah Al Qasabi s’engageant "à communiquer avec les candidats pour valider le plan de développement complet de l’Union", indique le communiqué.

L’Union des radiodiffusions islamiques est l’une des quatre institutions spécialisés de l’OCI, avec la Banque islamique de développement (BID), l’Agence islamique internationale de presse (IINA) et l’ALESCO, l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences.

L’IBU, regroupant les organes de radio et télévision des membres de l’OCI, est une institution créée en application d’une résolution adoptée par la 6e Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’OCI en 1975, à Djeddah.

El Hadj Youga Ndiaye a fait des études supérieures en journalisme à l’Institut supérieur de journalisme de Rabat et à l’Ecole supérieure de communication et de journalisme, dans le même pays, après un Baccalauréat en Lettres modernes bilingues au lycée Ben Youssef de Marrakech.

De retour au Sénégal, il a servi au sein de la radiotélévision sénégalaise comme chef de station à Thiès, Diourbel et Louga de 1999 à 2002, avant d’être promu chef de département des stations régionales à la Direction de la Radiodiffusion nationale de 2002-2006.

Il a ensuite servi comme coordinateur des services de la Radio en 2006, chef de Département de la Chaine nationale de la RTS en 2014, puis conseiller à la direction générale depuis 2017.

Il ne sera pas en terrain inconnu puisqu’il est présenté comme un bon connaisseur des "enjeux et défis" des pays de la Ummah islamique pour avoir été présentateur de grands plateaux de Télévision à travers ses émissions sur la RTS 1, dont "Echos de la Ummah". Il y a aussi "Croyances et Réalités", "Regards sur la Ummah", "Pencoo" et "Echos du Pèlerinage".

Cet expert en pèlerinage aux Lieux Saint de l’Islam, nommé comme chargé de la Communication au Commissariat au Pèlerinage de 2008 à 2015, a une dizaine de documentaires à son actif sur ce sujet.