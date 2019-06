Dakar, 30 mai (APS) - Le chef de l’Etat Macky Sall préconise "une généralisation des contrats de performance dans toutes les administrations et structures publiques", dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de réformes pour l’amélioration de l’environnement des affaires et de la compétitivité (PREAC), a-t-on appris de source officielle.



Le président de la République, "au sujet de la mise en œuvre du Programme de Réformes pour l’Amélioration de l’Environnement des Affaires et de la Compétitivité (PREAC), a demandé au Gouvernement d’aller vers une généralisation des contrats de performances dans toutes les administrations et structures publiques (..)".

Selon le communiqué du dernier Conseil des ministres tenu mercredi, dans ce cadre, il a également appelé le gouvernement à travailler à "consolider la place du secteur privé national tout en préservant la promotion du Sénégal comme destination privilégiée des investissements directs étrangers (IDE)".

Parlant de"la question de la gestion transparente et performante des programmes et projets de développement, le chef de l’État a invité le gouvernement à un suivi plus rigoureux, gage d’une bonne gouvernance et à la mise en place d’un dispositif alliant rationalité et efficacité pour une meilleure exécution’’, rapporte le communiqué.

"Sur la gouvernance normative des agences d’exécution et autres entités assimilées, note-t-il, le président de la République a demandé au gouvernement d’engager sans délai le processus de révision globale de leur cadre juridique qui devra surtout insister sur un encadrement restrictif en phase avec les obligations de résultats et de préservation des ressources publiques".

Le chef de l’Etat a en outre informé les membres du gouvernement "qu’il va présider très prochainement un Conseil Stratégique de pilotage des agences d’exécution avec l’ensemble des acteurs concernés", peut-on encore lire.