Ogo, 20 mai (APS) – Le Programme alimentaire mondial (PAM) compte bientôt ouvrir un bureau à Matam en raison d’un "certain niveau d’insécurité alimentaire et de vulnérabilité" constaté dans cette région nord pendant la période de soudure, a annoncé, jeudi, sa directrice et représentante-résidant au Sénégal, Fatiha Terki.

"Nous allons ouvrir un bureau du Programme alimentaire mondial (PAM) à Matam. Nous avons déjà les locaux et nous allons faire de petits travaux, normalement il sera ouvert dans deux semaines", a-t-elle notamment déclaré lors d’une visite de suivi des programmes mis en œuvre par le PAM dans la région de Matam.

Elle a indiqué vouloir faire un suivi très rapproché avec un nouveau directeur, ajoutant qu’il y a un point très important pour le PAM qui est d’offrir des services de qualité, que le repas de l’enfant soit nutritif et équilibré.

Le choix pour l’ouverture d’un bureau à Matam se justifie parce qu’à une certaine période de l’année, il y a un certain niveau d’insécurité alimentaire et de vulnérabilité, a indiqué Fatiha Terki.

"C’est la raison pour laquelle nous avons ces interventions durant la période de soudure, nous voulons préparer la population à faire face à cette soudure, pour qu’elle soit autonome", a-t-elle assuré.

Le directeur régional du bureau du PAM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Chris Nikoi, s’est dit impressionné par ce qu’il a vu lors de cette visite dans la commune de Ogo où il y a des terres qui ne sont pas exploitées depuis 40 ans.

’’C’est une opportunité de les transformer’’, a-t-il soutenu, saluant l’implication du gouvernement pour la pérennisation de ce projet.