Dakar, 11 fév (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, demande la finalisation du Programme national de modernisation de l’éducation surveillée (PROMES) et l’élaboration d’une "stratégie opérationnelle de renforcement de la protection sociale et de l’insertion socioéconomique des personnes aveugles et autres handicapés de la vue", a-t-on appris de source officielle.



S’exprimant sur la question de modernisation du dispositif national de l’éducation surveillée et de la protection sociale des enfants", mercredi, à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a demandé au garde des Sceaux, ministre de la Justice et au ministre des Finances et du Budget "de renforcer, de façon substantielle, les ressources budgétaires allouées à la protection des enfants et des jeunes mineurs".

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a invité, "dans le même élan, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à finaliser, de façon inclusive, le Programme national de modernisation de l’éducation surveillée (PROMES), en intégrant tous les volets (infrastructures, ressources humaines, financement, accompagnement psychosocial et réinsertion)".

"Le président de la République indique, en outre, la nécessité pour le gouvernement, le ministre de la Santé et de l’Action sociale en particulier, d’élaborer une stratégie opérationnelle de renforcement de la protection sociale et de l’insertion socioéconomique des personnes aveugles et autres handicapés de la vue", ajoute le texte.

Macky Sall "signale, à ce propos, l’urgence d’étudier, dans chaque secteur, les activités et projets collectifs qui peuvent être confiés à cette frange importante de notre population", indique la même source.