Dakar, 21 fév (APS) - Le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Fary Sèye, a annoncé, vendredi, la création d’un dispositif national de validation des acquis de l’expérience (VAE), qui permet l’obtention d’une certification professionnelle par la reconnaissance officielle des acquis d’expérience.

"Je me réjouis également de constater que les textes règlementaires de la VAE ont été stabilisés en concertation avec les autres ministères partenaires. Le ministère de l’Enseignement supérieur ne ménagera aucun effort pour que l’adoption de ces textes se fasse dans les meilleurs délais", a-t-il déclaré.

Fary Sèye s’exprimait ainsi à l’occasion de la cérémonie de clôture du sixième séminaire consacré à la VAE, un projet logé au sein du campus franco-sénégalais et fruit d’une convention bilatérale entre le MESRI et le Conservatoire national des Arts et Métiers de France (CNAM).

Cette convention avait été signée dans le cadre de la visite d’Etat au Sénégal du président français Emmanuel Macron en décembre dernier.