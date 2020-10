Dakar, 19 oct (APS) – L’ONG catholique Caritas Sénégal est en train d’élaborer un nouveau plan stratégique de quatre ans (2021-2025), pour rendre plus performantes ses actions, a appris l’APS.

Selon le communiqué du Secrétariat général national de Caritas Sénégal dont une copie est parvenue à l’APS, un atelier a été organisé à cet effet, récemment, avec l’appui du cabinet Performances Group, sur l’état des lieux stratégique et opérationnel.

’’Durant cette rencontre qui a regroupé des représentants des sept Caritas diocésaines et des membres du Secrétariat national (…), les participants ont eu droit dans un premier temps, après un retour sur les enjeux et la mission du Cabinet, à la présentation des grandes lignes du rapport de diagnostic et les perspectives à l’horizon 2025’’, rapporte le communiqué.

La synthèse de ce rapport présente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui se dégagent par rapport à la mise en œuvre des programmes de Caritas Sénégal, selon la même source.

Elle ajoute que ce rapport comprend également ’’un diagnostic externe articulé autour d’une analyse institutionnelle de l’ONG et de son positionnement et des problèmes liés à son organisation interne et à son fonctionnement, comme, entre autres, le défaut de prise en charge optimale de certaines fonctions liées à la recherche et à la gestion des financements et la visibilité des actions de Caritas’’.

Il a également été observé durant cette séance que l’’autonomie de gestion des Caritas diocésaines, tout en permettant de maîtriser les risques opérationnels, ’’limite en même temps les synergies et les capacités de pilotage’’, avec notamment, l’éclatement des processus critiques.

Par ailleurs, les experts du cabinet ont aussi mis en exergue de nombreuses opportunités disponibles sur le marché des financements aussi bien sur le plan national qu’international pour le rayonnement de Caritas Sénégal, invitée à s’interroger son modèle économique et organisationnel.

’’Autant de défis à relever pour permettre à Caritas Sénégal d’amorcer un virage stratégique à l’horizon 2025, selon, fondateur et président directeur général de Performances Group, Victor Ndiaye qui a pris part aux travaux, d’après la source, laquelle souligne que celui-ci a aussi ’’encouragé Caritas Sénégal à s’inscrire dans une dynamique de numérisation des processus et de développement de partenariats’’.

Pour sa part, le secrétaire général de Caritas Sénégal, à l’issue des travaux, soutenu que cet atelier ’’laisse beaucoup d’espoir pour la suite’’..

’’J’ai conscience que cette planification stratégique devra nous obliger d’une part à renforcer nos acquis, et d’autre part à nous adapter et à nous améliorer pour être cette Caritas forte que nous avons l’ambition d’être dans un environnement qui va être de plus en plus difficile. Mais si nous, responsables de Caritas, en avons la volonté et la détermination, alors nous pourrons le faire’’, a déclaré l’Abbé Alphonse Seck.