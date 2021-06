Saint-Louis, 25 juin (APS) - Un malade mental a été retrouvé mort non loin de Walaldé, a appris l’APS vendredi deux témoins habitant cette commune de l’Ile-à-Morphil, dans le département de Podor (nord).



Ils disent avoir découvert la victime sur un chemin menant aux champs, précisant que le corps était en état de décomposition avancée.

La victime, de taille moyenne, n’avait plus été vue depuis quelques temps. Il n’avait pas non plus d’attache connue dans ce terroir où il vivait depuis quelques années, selon les témoins en question.

Le corps de la victime a été déposée à la morgue de Pété dont la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce décès.

AMD/BK