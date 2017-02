Dakar, 8 fév (APS) - Wallonie-Bruxelles International (WBI), l’agence chargée des relations internationales de la Wallonie-Bruxelles, ambitionne d’accompagner le Sénégal dans son développement économique en soutenant certains de ses projets relatifs notamment au capital humain a déclaré, mardi, à Dakar, son administratrice générale, Pascale Delcomminette.

"L’objectif primaire de Wallonie International est de répondre aux besoins du pays avec lequel nous avons un partenariat. Donc, nous inscrivons des partenariats qui vont soutenir le développement économique du Sénégal au niveau du capital humain et de la croissance économique", a-t-elle expliqué.

Mme Delcomminette s’entretenait avec des journalistes, au sortir d’une réunion de finalisation de la sixième commission mixte sénégalo-wallone de coopération.

"Ce qui est intéressant dans ce programme de travail, ce sont tous les nouveaux projets que nous avons pu lancer sur les thématiques prioritaires qui ont été définis par les deux parties", a-t- elle souligné.

Pascale Delcomminette a cité la formation technique et professionnelle, la filière agro-alimentaire, l’entrepreneuriat féminin et la coopération culturelle à travers des ’’cibles prioritaires’’ que sont les femmes et les jeunes.

Le Sénégal demeure "un partenaire privilégié" parmi neuf "partenaires prioritaires" ciblés par Wallonie-Bruxelles International, selon son administratrice générale.

Les projets arrêtés dans le cadre de la commission mixte de coopération sénégalo-wallone, "vont se prolonger par de nouveaux projets, avec de nouvelles technologies et une approche qui correspond vraiment aux besoins des différentes parties sénégalaise et wallonne’’,a assuré Mme Delcomminette.

Parallèlement à cette commission mixte "plutôt institutionnelle", puisque concernant deux gouvernements, l’administrateur général de WBI a fait état d’une "série de projets personnels" qu’elle compte "initier avec ses homologues au Sénégal, à travers différentes rencontres".

Dans cette perspective, Mme Delcomminette se rendra au Pôle urbain de Diamniadio, une nouvelle ville en construction à la sortie de Dakar, pour une esquisse de coopération relevant des ’’Smart Cities’’ (villes intelligentes).

