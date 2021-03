Dakar, 30 mars (APS) - L’ambassadeur de Turquie au Sénégal, Ahmet Kavas, a salué mardi, à Dakar, ’’la pensée universelle’’ du poète turc Yumus Emre, à l’occasion de la commémoration du 700ème anniversaire de sa mort.

"A l’époque des grands conflits, Yumus Emre a laissé et donné de bons conseils pour tout le monde, aux musulmans et non musulmans, aux Asiatiques, aux Américains entre autres", a-t-il indiqué, en présidant la cérémonie à l’école Maarif.

Yumus Emre est une des pierres angulaires de la langue et de la civilisation turque. Cette grande personnalité a non seulement de façon considérable contribué à l’évolution de la langue turque par ses poèmes mais aussi à la transmission de messages visant à une coexistence des êtres humains autour des valeurs communes pacifiques.

Pour l’ambassadeur, "le poète cherchait toujours à prôner la paix et à créer l’humanitaire pour tout le monde".

L’UNESCO commémore chaque année des anniversaires de personnes d’importance universelle ou d’évènements historiques des Etats membres pour promouvoir la paix et le rapprochement entre les sociétés.

Le 700ème anniversaire de la mort de Yunus Emre est inclus dans l’agenda de l’UNESCO comme date importante 2021.

Dans ce sillage, le directeur de l’Ecole Maarif, Recep Can, a affirmé qu’’il y a très peu de détails sur la vie de Yumus Emre. Nous connaissons la plupart de ses poèmes. Il est né dans un village nommé Sanky, qui a été rebaptisé Yumus Emre en Turquie dans la ville Sakarya".

"Ayant vécu dans les 13ème et 14ème siècles, sa caractéristique la plus importante est d’être un nom symbolique représentant les valeurs humaines, l’amour des êtres humains et la paix universelle", a ajouté le directeur de l’école.

La philosophie de Emre fait que tous les hommes méritent d’être aimés sans distinction de race, d’origine, de religion ni de couleur.