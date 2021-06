Ziguinchor, 1er juin (APS) – Plusieurs autorités territoriales et administratives, acteurs territoriaux et chercheurs ont été sensibilisés à Ziguinchor (sud) sur les enjeux du Prix d’excellence pour le leadership local (PELL) dont la quatrième édition a été lancée dans le but favoriser l’émulation et la performance dans les collectivités territoriales, a constaté l’APS.



’’Nous avons initié une tournée de sensibilisation et d’information auprès différents acteurs des collectivités territoriales sur le Prix d’excellence du leadership local. L’enjeu est de favoriser l’émulation et la performance dans les collectivités territoriales’’, a expliqué Aïssatou Dramé chargée de projet à l’organisation Enda Ecopop.



Elle s’exprimait au sortir d’une rencontre avec les autorités administratives et territoriales, les responsables de l’Agence régionale de développement, des représentants d’organisations spécialisées et d’autres acteurs territoriaux.



La quatrième édition du Prix d’excellence pour le leadership local est organisée par Enda Ecopop en partenariat avec l’Union des associations des élus locaux (AMS et ADS) et le Programme national de développement local (PNDL) sous la tutelle institutionnelle du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement territorial.



Initié depuis 2018, le PELL cible trois catégories d’acteurs des collectivités territoriales dans six catégories de distinctions dont Participation et engagement citoyens, Transparence et reddition des comptes, Inclusion, égalité et équité, Efficience budgétaire, solidarité et assistance aux communautés vulnérables et Territorialisation des politiques publiques et Agenda internationaux de développement.



Les universitaires et chercheurs sont aussi concernés par le Prix d’excellence pour le leadership local avec notamment la dotation d’une bourse de recherches pouvant permettre aux chercheurs lauréats de poursuivre les recherches dans les domaines de la gouvernance locale.



Le PELL cible enfin les journalistes qui se seront distingués dans la production d’articles de presse et documentaires TV sur des thématiques en rapport avec les collectivités territoriales et la gouvernance locale.



’’’Cette initiative va permettre d’offrir en modèles les leaders locaux qui se sont distingués en matière de gouvernance et de management des collectivités territoriales’’, a poursuivi Aïssatou Dramé.



Elle a expliqué que cette initiative vise aussi à ’’favoriser la recherche au service de l’innovation pour rapprocher la communauté scientifique en faisant en sorte que les projets de recherches universitaires soient en articulation avec les besoins des communautés, tout en favorisant une meilleure visibilité des productions médiatiques’’.