Ziguinchor, 29 juin (APS) – Des habitants de 21 villages insulaires de la région de Ziguinchor (sud) ont protesté vendredi contre un projet de déguerpissement de ‘’L’ancien bac’’, un site servant de trait d’union entre les îles et la capitale régionale, a constaté l’APS.



Ils ont tenu une marche de protestation vers 11 heures, dans la commune de Ziguinchor.



Les manifestants se sont d’abord réunis place Jean-Paul II, où a été donné le coup d’envoi de la manifestation, à l’initiative de l’Alliance pour la convergence démocratique (ACD), présenté comme un ‘’mouvement citoyen’’.



Ils sont passés ensuite par le marché du quartier Escale et le site de ‘’L’ancien bac’’, avant d’aller déposer un mémorandum à la préfecture de Ziguinchor.



‘’Toutes ces personnes viennent du Blouf, du Cassa, des zones insulaires de la région de Ziguinchor. Nous protestons contre le déguerpissement de ce site, qui est le trait d’union entre la ville de Ziguinchor et les îles’’, a expliqué Mamadou Lamine Djiba, le porte-parole des manifestants.



‘’L’ancien bac’’ se trouve près de la mer, au quartier Bodody de Ziguinchor. C’est le point de débarquement et d’embarquement des habitants de 21 villages insulaires.



Des pirogues assurent le transport des insulaires entre les îles et la ville chef-lieu de région, Ziguinchor.



‘’Nous n’accepterons pas qu’on déguerpisse les populations de ce site, qui est comme un patrimoine pour nous. Ce site est vital pour les insulaires. S’il est désaffecté, l’économie rurale de la Casamance sera à genou’’, avertit M. Djiba.



Tahibou Diédhiou, un adjoint du maire de Ziguinchor, a dit à la presse locale que la mairie veut délocaliser le point de débarquement-embarquement de ‘’L’ancien bac’’, afin de faire du site un endroit de ‘’détente’’, qui sera équipé d’un réseau wifi et d’‘’écrans plats’’.



‘’Nous ne refusons pas la modernité. Nous ne sommes pas contre le développement. Nous voulons continuer à occuper +L’ancien bac+. Sinon le tourisme rural sera complètement à genou’’, a insisté le porte-parole des manifestants, invitant la mairie de Ziguinchor à des ‘’négociations’’ sur le projet de délocalisation du site.



Amadou Ngom Ba, un adjoint du préfet de Ziguinchor, a promis de transmettre le mémorandum des insulaires à l’autorité administrative départementale, en vue d’‘’un dénouement heureux’’ du différend.