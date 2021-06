Ziguinchor, 16 juin (APS) - L’intersyndicale de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ, sud), composée d’enseignants, de représentants du personnel administratif, technique et de service ainsi que des étudiants, a décidé d’un "blocage total" des cours pour réclamer la reprise des chantiers à l’arrêt depuis 2015, a constaté l’APS.



Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES), le Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES), le Syndicat autonome des travailleurs des universités et des centres universitaires (SATUC) et l’inter-amicale des étudiants ont tenu un sit-in mercredi dans l’enceinte de l’institution universitaire pour "exiger la reprise des chantiers à l’arrêt depuis 2015".

"Nous ne pouvons plus faire fonctionner l’université. Il nous est impossible de faire même nos emplois du temps par défaut de salles de cours et d’amphis. C’est pourquoi nous avons décidé avec l’ensemble des acteurs de bloquer le fonctionnement jusqu’à la reprise des chantiers", a déclaré Alpha Oumaou Ba, secrétaire général de la section locale du SAES, le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur.

"Il n’y a aucun agenda clair et bien défini pour édifier les partenaires sociaux sur le redémarrage effectif des chantiers et leur livraison. Pourtant, l’on nous demande sans cesse de faire des efforts supplémentaires pour supporter la massification des étudiants", a dénoncé M. Ba devant un partenaire d’étudiants et de travailleurs.

L’intersyndicale a décidé de procéder à un arrêt total des cours pour le compte de la nouvelle année universitaire 2020-2021 jusqu’au redémarrage effectif des chantiers de l’Université Assane Seck de Ziguinchor.

La dotation de 500 millions de francs CFA pour la consolidation du budget et l’équipement des dix laboratoires de l’institution universitaire figurent aussi dans le carnet de doléances des organisations syndicales et estudiantines.