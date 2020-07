Ziguinchor, 2 Juil (APS) – Professeur Mamadou Badji, le nouveau recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a été officiellement installé ce jeudi dans ses fonctions en remplacement de Pr Courfia Kéba Diawara en poste depuis 2013, a appris l’APS.

Dans un amphithéâtre comble, plusieurs membres du corps professoral, des chefs de service, des étudiants et des parents des deux recteurs ont assisté à la cérémonie de passation de service.

‘’Je remercie tous tous mes anciens collaborateurs qui ont consenti beaucoup d’efforts et de sacrifices dans un contexte de rareté des moyens où tout était à construire’’, a d’abord dit le recteur sortant Courfia Kéba Diawara, en rendant hommage à ses prédécesseurs Pr Amadou Tidiane Ba et Pr Oumar Sock.

M. Diawara en poste depuis sept années, a salué les ‘’résultats satisfaisants’’ illustrés par une augmentation croissante d’enseignants au concours du CAMES.

‘’Les étudiants nous ont valus aussi beaucoup de satisfactions dans les concours nationaux et internationaux’’, a-t-il poursuivi.

Evoquant les défis qui l’attendent, Pr Mamadou Badji, le nouveau recteur invite ses collaborateurs à faire de l’institution Assane Seck l’une ‘’des plus dynamiques, les plus ouvertes et les plus productrices à l’école du savoir’’.

‘’Le monde ne nous attend pas, mais du travail nous attend. Ce sera un travail de longue haleine’’, a poursuivi M. Badji, quatrième recteur de l’UASZ.