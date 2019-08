Ziguinchor, 26 août (APS) – Les autorités administratives, locales, religieuses et traditionnelles de la région de Ziguinchor (sud) ont salué lundi "la rigueur militaire, l’engagement et les qualités humaines et sociales" du Colonel Khar Diouf et du lieutenant-colonel El Hadji Oumar Faye qui quittent leurs fonctions de commandants de la zone militaire numéro 5 après deux années de service, a constaté l’APS.

"Vos réputations d’hommes rigoureux sur le terrain, vos nombreuses qualités humaines et sociales sont connues de tous", a salué le gouverneur de la région de Ziguinchor au cours d’un pot de départ à l’honneur des deux gradés de l’Armée après deux ans de service à la tête du commandement militaire de la zone militaire numéro 5.

Cette cérémonie riche en témoignages s’est déroulée devant une foule nombreuse composée d’autorités administratives, locales, des représentants des forces de défense et de sécurité, des anciens combattants, des notabilités religieuses et traditionnelles, des veuves militaires entre autres.

"Avec vous le concept +Armées Nation+ a été une réalité vécue tous les jours à Ziguinchor avec la prise d’initiatives pour développer des activités civilo-militaires, vos nombreuses œuvres sociales en faveur des enfants et veuves militaires et des anciens combattants", a poursuivi Guédj Diouf.

Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, par ailleurs ancien ministre des Forces Armées, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du Colonel Khar Diouf et du lieutenant-colonel El Hadji Oumar Faye chez qui il retient "des hommes humbles, pragmatiques, rigoureux et engagés".

"Nous avons beaucoup fait à la tête du commandement militaire numéro 5. (...) en toute humilité, je ne vais pas parler de bilan, mais plutôt d’empreintes de notre action dans la gestion des opérations militaires qui ont été déterminantes", a déclaré le Colonel Khar Diouf, commandant sortant de la zone militaire numéro 5.

"Je suis serein en vous quittant dans la mesure où la relève me rassure. Mon remplaçant est un officier parachutiste courageux. Méfiez-vous des apparences. Mon successeur est très calme. Mais il est un soldat courageux, engagé d’où son sobriquet +Gaïndé+ très connu dans l’Armée", a rassuré le Colonel Diouf.

Le colonel Khar Diouf est remplacé par le Colonel Souleymane Kandé qui est devenu le nouveau Commandant de la zone militaire numéro 5. Il se dit être en terrain connu.

"Je suis originaire de la Casamance. J’ai passé plus de huit ans de service dans l’Armée dans cette région. Je connais l’environnement et les enjeux liés à la gestion des opérations militaires", a fait valoir le Colonel Souleymane Kandé.