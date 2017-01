Dakar, 25 jan (APS) - Au total plus de 7900 réfugiés gambiens ont traversé entre samedi et lundi dernier le point de passage frontière de Selety (région de Ziguinchor) pour rentrer chez eux a appris l’APS, mercredi.



530 réfugiés gambiens ont franchi la frontière samedi et plus de 3 700 autres pour chacune des journées de dimanche et lundi.

Ce mouvement de retour est signalé par Hélève Caux, l’administratrice principale régionale en charge de l’information publique du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), sur le site de l’organisation.

"Certains rentrent chez eux dans des voitures privées, à moto ou en bus. D’autres se sont rendus en Gambie via des passages informels aux frontières nord et sud" précise Mme Caux.

Selon elle, "environ 8000 personnes" ont choisi de retourner en Gambie après la crise politique que le pays a traversée ces dernières semaines suite au refus du président sortant Yahya Jammeh de transférer le pouvoir à Adama Barrow, vainqueur de la présidentielle du 1er décembre.

Après avoir accepté les résultats de la Commission électorale indépendante, M. Jammeh avait fait un revirement spectaculaire, invoquant des erreurs de comptage en sa défaveur. Il a finalement accepté de quitter le pouvoir et de s’exiler samedi dernier en Guinée Equatoriale, après d’intenses pressions de la communauté internationale, de la CEDEAO en particulier qui avait entamé une opération militaire visant à le contraindre à le pousser à la sortie.

La rétractation du président Jammeh avait déclenché une crise régionale qui a poussé plus de 76 000 personnes à aller se réfugier au Sénégal, rapporte l’institution onusienne qui cite les autorités sénégalaises.

Selon le HCR, "certains sont rentrés en bateau à Banjul, la capitale de la Gambie. Ils arrivent par des bacs bondés, vieillissants et dangereux. Pendant la crise, les gens fuyaient ou se cachaient dans leurs maisons, transformant Banjul en une ville fantôme".

Citant une de ses équipes, le HCR indique qu’"à Banjul, on note un certain retour à la normale, à mesure que des écoles et magasins reprennent leurs activités".

"Pendant les semaines de crise, des milliers de Gambiens déplacés ont été logés dans des familles d’accueil au Sénégal. Nombre de ces familles […] ont eu bien du mal à joindre les deux bouts" relève-t-il.

Le Haut Commissariat souligne que "le Gouvernement sénégalais n’a pas traîné pour répondre aux besoins des Gambiens déplacés et de leurs hôtes".



Il rappelle que "les autorités ont récemment distribué plusieurs tonnes de vivres ainsi que des matelas, des nattes, des draps, des couvertures et du savon aux personnes dans le besoin".

Il assure de sa disposition ainsi que de celle des autres ONG et organisations humanitaires "à venir en aide aux autorités sénégalaises pour porter assistance aux déplacés en fonction des besoins".



"Les équipes des Nations Unies continuent de surveiller la situation aux frontières".

Selon les estimations, 3500 Gambiens ont également fui vers la Guinée-Bissau durant les 10 derniers jours. L’ambassade de Gambie dans ce pays a demandé l’aide du HCR pour faciliter leur rapatriement.