Dakar, 18 août (APS) - Au total, 31 élèves des classes de terminale, lauréats du Concours général, ont été récompensés, mercredi, par la Fondation Port Autonome de Dakar (PAD), a constaté l’APS.



’’La Fondation PAD a le grand plaisir d’offrir des cadeaux a tous les lauréats et aux premiers, deuxièmes et troisièmes prix des classes de terminale’’, a déclaré le Directeur général du Port autonome de Dakar, Ababacar Sédikh Bèye, qui présidait la cérémonie de récompense.



’’Ils sont composés d’ordinateurs de dernière génération pour certains et des chèques pour d’autres’’, a détaillé M. Bèye, ajoutant que les plus méritants ont reçu les deux à la fois.



La cérémonie a eu pour cadre la Capitainerie du Port.



Les montants des chèques s’élèvent entre 300 mille et un million 500 mille francs CFA.

Bèye a fait savoir que l’impact de la crise sanitaire a poussé la Fondation PAD a réorienté ses activités autour de deux programmes prioritaires notamment la santé et l’éducation, "dans le but de contribuer a la prise en charge de la Covid-19, mais aussi promouvoir l’excellence et la performance dans le système éducatif".

"C’est dans ce sens que la Fondation PAD a investi depuis sa création des montants considérables dans ces secteurs d’activités", a t-il laissé entendre, demandants aux lauréats de continuer à être ’’excellents’’ et ’’performants’’.



