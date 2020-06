Les problèmes se posent notamment ‘’en termes de respect de la distanciation sociale et du nombre de table-bancs qui doivent exister dans les salles de classe’’, a-t-il précisé.

Malgré ces manquements, Wandifa Mané estime que ‘’la reprise a été effective à Kaffrine dans la mesure où les cours ont démarré’’. ‘’Les élèves et les enseignants sont en classe. Et nous attendons de voir, dans les prochains jours, ce que cela va donner’’, a ajouté M. Mané, qui est également coordonnateur régional du G7, une fédération de syndicats d’enseignants, à Kaffrine.

‘’Nous pouvons dire que la reprise est belle et bien effective à Kaffrine, à part quelques manquements notés, concernant la distanciation sociale, par exemple. Il n’y a pas 1 mètre 50 entre les tables-bancs’’, a-t-elle déploré.

A Malem Hodar, le président des parents d’élèves, Massila Samb, s’est voulu rassurant. ‘’Les élèves et les enseignants ont été présents au premier jour de la reprise des cours’’, a-t-il souligné.

M. Samb assure que ‘’toutes les mesures barrières ont été respectées’’ dans cette localité. ‘’Nous n’avons plus de crainte. Nous pensons que les enfants pourront terminer l’année scolaire’’, s’est-il réjoui, appelant les parents d’élèves à accompagner les enfants à l’école.

Les enseignements préscolaires, scolaires et universitaires étaient suspendus depuis le 16 mars en raison de la pandémie de Covid-19 qui continue à se propager au Sénégal, faisant 95 morts et plus de 6.000 personnes contaminées.