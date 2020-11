Louga, 10 nov (APS) - L’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Louga (nord) a fait confectionner près de 3.000 fascicules de français et d’arabe destinés aux élèves de l’élémentaire et du préscolaire, a-t-on appris mardi de l’inspecteur de l’enseignement Serigne Bamba Seck.

‘’Nous avons élaboré des fascicules qui permettent de synthétiser une partie du programme de l’année scolaire en cinq semaines. Ce qui fait qu’un enseignant ou un élève qui perd un jour (…) ne pourra pas être en mesure de terminer le programme’’, a dit M. Seck lors d’une réunion consacrée à la rentrée scolaire.

‘’Près de 3.000 fascicules (…) ont été élaborés pour la période allant du 12 novembre au 19 décembre, avec des exercices à faire chaque jour’’, a-t-il expliqué, précisant que les fascicules déjà imprimés seront remis aux enseignants et aux élèves du préscolaire et de l’élémentaire dès jeudi, jour de la rentrée.

‘’Ces documents nous les avons élaborés avec la collaboration d’enseignants et de directeurs d’école. Nous en avons fait la validation technique et sociale pour le département de Louga, avec une aide de 2 millions de francs CFA de la mairie de Louga’’, a assuré Serigne Bamba Seck.

Il ajoute que les enseignants ont rejoint leur lieu d’affectation, et que ‘’tout est prêt’’ pour le démarrage des cours dès jeudi.

Concernant les classes de fortune, M. Seck affirme que le département de Louga en compte 65 en raison d’un nombre important de villages qui souhaitent ouvrir une école.

‘’Nous demandons aux parents d’élèves de faire en sorte que les enfants soient en classe, dès le jour de la rentrée’’, a assuré le préfet de Louga, Mamadou Khouma.

La préfecture fera de son mieux pour que la rentrée scolaire ‘’puisse se dérouler dans les meilleures conditions, avec le respect des mesures sanitaires’’ édictées contre le Covid-19, a-t-il promis.

‘’Louga a fait, cette année, d’excellents résultats. Je demande aux acteurs de l’éducation de poursuivre ces efforts pour maintenir et consolider les performances et atteindre l’objectif de 80% fixé pour le taux de réussite à l’examen du certificat de fin d’études élémentaires’’, a ajouté M. Khouma.