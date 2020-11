Louga, 12 nov (APS) - Les autorités administratives et locales ainsi que les différents acteurs de l’éducation ont salué, jeudi à Louga, le démarrage normal des cours et le respect des mesures barrières dans les établissements scolaires de cette commune.

Une délégation conduite par une adjointe du gouverneur de la région, Awa Diop Ndiaye, a visité le lycée Malick Sall, l’école élémentaire Grand Louga Ouest, le CEM Louga commune 1, les cours privés "Les lumières de la sagesse" et le centre de formation professionnelle de la ville.

Au terme de cette traditionnelle visite des établissements scolaires, Mme Ndiaye a souligné qu’il s’est agi, pour les autorités, de s’assurer "de la reprise effective des cours et du respect des mesures barrières".

"Nous avons relevé avec beaucoup de satisfaction que partout où nous avons été, ces mesures ont été respectées, et les élèves sensibilisés sur les comportements à adopter afin de maintenir la tendance baissière de la pandémie", a-t-elle dit.

Elle s’est aussi félicitée de "l’engagement des collectivités territoriales, surtout la mairie de Louga qui a aidé à la confection et à la duplication de fascicules scolaires pour les élèves et les enseignants".

Près de 3.000 fascicules de français et d’arabe destinés aux élèves de l’élémentaire et du préscolaire ont été confectionnés par l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Louga.



Elle a invité les autres collectivités territoriales à faire de même afin de mettre à la disposition de tous les élèves de la région ces documents scolaires.



"Je salue l’initiative de l’IEF de Louga pour la confection de fascicules qui vont permettre de mettre à niveau les enfants, de combler leur retard et d’harmoniser les révisions. C’est une bonne initiative à encourager et à pérenniser", a soutenu le représentant des associations de parents d’élèves Mamadou Badji.

L’adjoint au maire de Louga chargé des affaires éducatives, Ismaila Mbengue Fall, s’est réjoui de l’effectivité du concept "Ubbi tey, jang tey", relatif au démarrage des enseignements au premier jour de la rentrée scolaire dans les établissements scolaires visités.

Le secrétaire général du SAEMS de Louga, Serigne Bassirou Seck, a lui aussi salué le respect des gestes barrières et la mise à disposition de matériels pédagogiques au profit des enseignants et des élèves.