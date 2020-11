Louga, 6 nov (APS) - Le Secrétaire général de l’Inspection d’académie de Louga, Lamine Fall, a assuré vendredi que toutes les structures vont se mobiliser pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions à la rentrée.

’’Les préparatifs vont bon train. Les services d’hygiène vont procéder à la désinfection des écoles et au niveau départemental toutes les structures vont se mobiliser avec les parents d’élèves et bonnes volontés pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions’’, a-t-il dit.

S’exprimant lors du Comité régional de développement (CRD) spécial consacré à la rentrée scolaire prévue le 12 novembre, M. Fall à appelé à ’’un sursaut national encore et une belle synergie des acteurs autour de l’école’’.



’’Nous avons convié à cette rencontre tous les acteurs pour revisiter tous les points, pour contextualiser la rentrée par rapport à la pandémie. Nous avons travaillé de manière approfondie sur le protocole sanitaire pour l’adapter au contexte d’ouverture pour une bonne rentrée’’, a expliqué le SG de l’Inspection d’académie.



’’Au niveau de la région, nous avons espoir que la rentrée se passera dans de bonnes conditions. Nous avons enregistré cette année de très bon résultats. Et c’est un motif de satisfaction et des performances qui devront être conservées et perpétuées’’, a-t-il dit.

La région de Louga a enregistré cette année un taux de réussite de 72,15% contre 51,14% en 2019 au CFEE. Au brevet de fin d’étude élémentaire (BFEM), l’IA a obtenu un taux de réussite de 77,67 % contre 49% l’année dernière. Pour le baccalauréat, Louga a affiché 51,4% de taux de réussite contre 46,6% en 2019.

Lamine Fall a invité les acteurs de l’éducation à ’’redoubler de vigilance’’’.

’’Le contexte a évolué et nous irons vers des effectifs plus importants. Ce que nous avons déjà vécu comme expérience va être associé à d’autres techniques pour avoir une ouverture paisible’’, a-t-il dit.

Le SG de l’IA a assuré que l’Etat a mis en place du matériel de santé et des partenaires, comme Plan international Louga, ont réagi pour accompagner à plus de six millions de francs Cfa en produits sanitaires.

Il a invité les collectivités territoriales et les médias à se mobiliser davantage pour permettre d’assurer une continuité pédagogique.