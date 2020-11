Louga, 8 nov (APS) - Au total, 1500 élèves de l’élémentaire, du moyen et du secondaire ont bénéficié des cours de vacances organisés par le Collectif Navétanes scolaires, a appris l’APS.



’’Au terme de cette initiative, nous avons encadré 1500 élèves dans la commune. Au début, les gens étaient un peu réticents, car ils craignaient que le protocole sanitaire ne soit pas suivi. Heureusement, tout a été respecté et nous en sommes sortis avec zéro cas’’, a indiqué, samedi, le coordonnateur du Collectif Navétanes scolaires, Pape Samba Bathily.

Sevrées de football en raison de la pandémie de Covid-19, des associations sportives et culturelles de Louga ont opté pour l’organisation de cours de vacances et d’activités de reboisement et de désherbage.



S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de clôture des cours de vacances, M. Bathily a précisé que près de 80 enseignants et professeurs ont pris l’engagement de faire ces cours gratuitement.



Ces cours sont d’’une importance majeure’’, les élèves étant restés pendant plus de huit mois sans étudier à cause de la Covid-19, a t-il souligné.



’’Cela nous a motivé à mettre en place cette initiative pour encadrer les élèves. Notre seul objectif est de relever le niveau des élèves’’, a-t-il dit.



’’Nous sommes très fiers et satisfaits du déroulement de ce projet. Nous en sommes à notre première année et nous comptons le poursuivre les années à venir. Nous comptons d’ici là accompagner les élèves durant les petites vacances’’, a-t-il poursuivi.